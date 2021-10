Advertising

Italpress : Stellantis, Victoria di Svezia in visita a Mirafiori -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Victoria

Tiscali.it

TORINO - La Principessa Ereditariadi Svezia e il Principe Daniel, la Ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una ...ricerca svedesi hanno oggi visitato oggi lo stabilimento...Visita nell'ambito relazioni bilaterali tra i due Paesi . La principessa ereditariadi Svezia e il principe Daniel, la ministra svedese per il Commercio Estero, Anna Hallberg, ...di ...La principessa ereditaria Victoria di Svezia e il Principe Daniel, la ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una delegazione di aziende e istituti di ricerca svedesi hanno oggi visitato lo s ...TORINO (ITALPRESS) – La Principessa Ereditaria Victoria di Svezia e il Principe Daniel, la Ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una delegazione di aziende e istituti di ricerca svedesi han ...