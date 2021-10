Semen terrorism | tra misoginia e prevaricazione

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’odio nei confronti delle donne sembra non conoscere limiti. Lo dimostra una forma di abuso sempre più diffusa in Corea del Sud, il “”, ossia il reato sessuale in cui un uomo eiacula su oggetti appartenenti a una donna – scarpe, borse, persino tazze di caffè –, oppure colpisce quest’ultima con prodotti che contengono il suo sperma. Una sfumatura di molestia aberrante e oltraggiosa, che, anche in questo caso, si basa su un’idea di “possesso” e superiorità che conduce gli uomini a considerare le donne al pari di corpi inanimati di cui poter disporre a piacimento, dove e quando lo desiderano. Vi raccomandiamo... La molka equivale a uno stupro: un fenomeno che ci vede vittime inconsapevoli Parliamo dell'orribile pratica della molka, diffusa in Corea del Sud ma anche ...