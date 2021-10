Resident Evil 4 VR, tagliati alcuni dialoghi dal gioco (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I fan di Resident Evil 4 noteranno una modifica ad alcuni contenuti nella versione VR in arrivo su Oculus Quest 2. Mentre Resident Evil 4 VR adatta il classico originale in terza persona in prima persona con tutti i ritmi e le scene familiari, questa nuova versione ha notevolmente tagliato una serie di dialoghi. Tra questi dialoghi allusivi relativi ad Ashley Graham, la figlia del pResidente che Leon Kennedy deve salvare. I tagli si riferiscono ad una serie di dialoghi che fanno riferimento al corpo di Ashley. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I fan di4 noteranno una modifica adcontenuti nella versione VR in arrivo su Oculus Quest 2. Mentre4 VR adatta il classico originale in terza persona in prima persona con tutti i ritmi e le scene familiari, questa nuova versione ha notevolmente tagliato una serie di. Tra questiallusivi relativi ad Ashley Graham, la figlia del pe che Leon Kennedy deve salvare. I tagli si riferiscono ad una serie diche fanno riferimento al corpo di Ashley. Leggi altro...

Advertising

here_forOt5 : @RAGNAROKNR0LL MA INFATTI CIOÈ, sembra Resident Evil 7 - misteruplay2016 : Resident Evil 4 VR, tagliati alcuni dialoghi dal gioco - Eurogamer_it : #ResidentEvil4VR, tagliati alcuni dialoghi. - comingsoonit : Il nuovo adattamento cinematografico #ResidentEvil si propone di citare in modo chiaro e inequivocabile il titolo s… - TheGamesMachine : Il nostro Mario è letteralmente entrato in #ResidentEvil4 con la versione #VR per #OculusQuest 2. L'ennesima run, p… -