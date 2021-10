Recensione XP Pen Deco Fun | 1 tavoletta | 3 dimensioni!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) In questaandremo ad analizzare lagrafica XP PenFun, nelle sue tre dimensioni disponibili! Siete dei principianti nel mondo del disegno digitale e non sapete con quali mezzi iniziare? Tra la miriade di tavolette grafiche prodotte da XP Pen, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dopo aver testato il modello Artist 13.3 Pro (dotata di schermo LCD) ePro MW (dotata di connettività Bluetooth), siamo pronti a portarvi ladi XP PenFun. Questo modello in particolare è disponibile in ben tre dimensioni proposte tutte a dei prezzi molto abbordabili. Partiamo infatti da €29.99 per quanto riguarda il modello più piccolo. Si tratterà quindi della migliorgrafica per i neofiti, o per chi cerca un prodotto senza ...