(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il modello del federalismo fiscale si è evoluto nel corso della crisi pandemica e rappresenta una delle “riforme abilitanti” previste dal, da perfezionare in termini normativi entro il primo semestre del 2026. Lo ha detto il Consigliere dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) Alberto Zanardi, intervenuto in audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, ricordando che il Recovery pone a carico deglila gestione diper l’implementazione dele l’attuazione delle sue missioni. Nuovo impulso al federalismo fiscale dopo crisi Covid “Il superamento del modello emergenziale delle misure di ristoro e il ritorno al sistema ordinario di relazioni finanziarie intergovernative – ...

Advertising

DividendProfit : PNRR, UPB: “Risorse ingenti fra 66 e 71 miliardi saranno gestite da Enti locali -

Ultime Notizie dalla rete : PNRR UPB

Teleborsa

...una delle "riforme abilitanti" previste dal, da perfezionare in termini normativi entro il primo semestre del 2026. Lo ha detto il Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio () Alberto ...... sottolineava l'l'anno scorso. "Entrambe le parti avranno infatti convenienza a massimizzare la ... A riguardo, ilcontiene alcune cifre. Secondo il piano approvato dal governo Draghi, il ...(Teleborsa) - Il modello del federalismo fiscale si è evoluto nel corso della crisi pandemica e rappresenta una delle "riforme abilitanti" previste dal PNRR, da perfezionare in termini ...Si aggiungono anche risorse Fondo complementare e React-Eu (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - "Si puo' stimare che le Amministrazioni locali gestiranno in quanto soggetti attuatori import ...