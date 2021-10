Pensioni, Landini: Quota 102 presa in giro, serve riforma vera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sulle Pensioni 'abbiamo una piattaforma unitaria. Noi abbiamo proposto una riforma vera del sistema e questa non lo è'. Lo sostiene il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. 'La discussione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sulle'abbiamo una piattaforma unitaria. Noi abbiamo proposto unadel sistema e questa non lo è'. Lo sostiene il segretario generale della Cgil, Maurizio. 'La discussione ...

