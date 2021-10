Meteo, le previsioni in Campania di mercoledì 20 ottobre 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, mercoledì 20 ottobre 2021. Avellino – Giornata soleggiata per larghi tratti, temperatura massima alle ore 15 con colonnina di mercurio sui 19 gradi, alle ore 7 è invece prevista la minima di 9 gradi. Venti moderati da mattina a sera. Intensità solare più alta alle ore 13. Benevento – Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto l’arco della giornata. Temperatura minima di 10 gradi alle ore 7 del mattino, la massima di 23 gradi sarà invece registrata alle ore 15. I venti saranno moderati al mattino e deboli per il resto della giornata. Alle ore 13 l’intensità solare più alta. Caserta – Foschia densa al mattino e sole per il resto della giornata. La temperatura massima sarà registrata alle ore 15 e si attesterà sui ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,20. Avellino – Giornata soleggiata per larghi tratti, temperatura massima alle ore 15 con colonnina di mercurio sui 19 gradi, alle ore 7 è invece prevista la minima di 9 gradi. Venti moderati da mattina a sera. Intensità solare più alta alle ore 13. Benevento – Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto l’arco della giornata. Temperatura minima di 10 gradi alle ore 7 del mattino, la massima di 23 gradi sarà invece registrata alle ore 15. I venti saranno moderati al mattino e deboli per il resto della giornata. Alle ore 13 l’intensità solare più alta. Caserta – Foschia densa al mattino e sole per il resto della giornata. La temperatura massima sarà registrata alle ore 15 e si attesterà sui ...

Advertising

SamfortZone : RT @fanpage: Meteo, da domani cambia tutto: piogge in arrivo - fanpage : Meteo, da domani cambia tutto: piogge in arrivo - MeteoinMolise : Meteo: previsioni del tempo per il giorno 20/10/2021 - meteoincalabria : Previsioni meteo in Calabria per il giorno 20/10/2021 - Ad10000follower : Previsioni meteo 20 ottobre: pioggia e nebbia al Nord e nuvole al Sud, da giovedì cambia tutto -