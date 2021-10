La sfida di Generali | caccia grossa al Leone?

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il redde rationem per il controllo del maggior gruppo assicurativo italiano sta arrivando, con gli azionisti Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone che vogliono rimuovere Philippe Donnet, il ceo francese. Ma sullo sfondo c'è un ulteriore obiettivo: arginare, una volta per tutte, lo strapotere di Mediobanca. «Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori», per dirla con Benito Mussolini, tornato inopinatamente di moda grazie al pasticcio green pass. Ma su 60 milioni di italiani, nessuno che possa fare l'amministratore delegato delle Assicurazioni, colonna portante e fiore all'occhiello nel mondo della finanza tricolore? Affidato da sei anni a Philippe Donnet, ilè al centro da mesi di una guerra durissima tra i grandi soci italiani, guidati da Leonardo Del ...

Advertising

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Generali Ternana, l'ultima novità si chiama Federico Polito: ''Una sfida da cogliere al volo… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida Generali

... ' Sicuramente le temperature e le condizionisaranno molto diverse , visto che adesso in Italia fa abbastanza freddo. Quindi, siamo di fronte a unacompletamente nuova '. Niente di ...Anche la Farnesina ha raccolto questa. Grazie alle innovazioni offerte dal digitale siamo in ... "Dante, 700 nel mondo", sia come preludio agli Statidella Lingua e della Creatività ...Nonostante ogni anno vengano scambiate tonnellate di merci provenienti da tutto il paese e dall’estero, il polo conserva una sua “milanesità”, ma guarda al futuro con nuovi e inediti sforzi, anche eco ...REGGIO CALABRIA – Illustrata questa mattina in conferenza stampa a Palazzo San Giorgio la destinazione dei 74,7 milioni di euro del React tributati a Reggio Calabria: nei fatti, un’ implementazione de ...