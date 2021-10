Koulibaly: "Dobbiamo ritrovare solidità in EL, è il mio Napoli più forte. Dopo Firenze non ho dormito per due notti" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidou Koulibaly e Luciano Spalletti presentano la sfida tra Napoli e Legia Varsavia - in programma domani sera alle 21 al Maradona - valida per la terza giornata del girone C di Europa League. Di seguito le parole del difensore senegalese: "Il Legia merita di essere al primo posto nel girone, non è questione di fortuna. Domani Dobbiamo vincere a tutti i costi: dovremo essere attenti a non concedere nulla e a fare gol il prima possibile. In caso contrario, non bisogna assolutamente perdere la testa ed essere pazienti. Koulibaly Napoli Europa League Più gol subiti in campionato rispetto all'EL? Dobbiamo trovare soluzioni migliori in Europa League, abbiamo preso troppi gol. Non è una questione esclusivamente difensiva, ma riguarda tutta la squadra. Davanti abbiamo dei ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidoue Luciano Spalletti presentano la sfida trae Legia Varsavia - in programma domani sera alle 21 al Maradona - valida per la terza giornata del girone C di Europa League. Di seguito le parole del difensore senegalese: "Il Legia merita di essere al primo posto nel girone, non è questione di fortuna. Domanivincere a tutti i costi: dovremo essere attenti a non concedere nulla e a fare gol il prima possibile. In caso contrario, non bisogna assolutamente perdere la testa ed essere pazienti.Europa League Più gol subiti in campionato rispetto all'EL?trovare soluzioni migliori in Europa League, abbiamo preso troppi gol. Non è una questione esclusivamente difensiva, ma riguarda tutta la squadra. Davanti abbiamo dei ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Koulibaly: “Se il Legia è primo è perché lo merita, ma noi dobbiamo vincere. Comandante? Mi fa piacere” - Spazio_Napoli : Koulibaly in conferenza: 'Troppi gol subiti, Dobbiamo ritrovare solidità in Europa League' - 100x100Napoli : Le parole di #Koulibaly in conferenza stampa. - gilnar76 : Koulibaly in conferenza: 'Troppi gol subiti, dobbiamo ritrovare solidità in Europa League' #Forzanapoli #Napoli… - bruttapas : Mi sa che di questo passo dobbiamo ringraziare la Coppa d'Africa se #Osimhen e #Anguissa rimangono a gennaio...Non… -