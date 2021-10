Juve, con lo Zenit due soli precedenti. Unico marcatore, Del Piero. C’era anche Chiellini (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Zenit San Pietroburgo e Juventus si affrontano questa sera alle 21 alla Gazprom Arena, stadio che ospiterà la finale della competizione. Le due squadre arrivano da due vittorie alla seconda giornata del Gruppo H. Lo Zenit ha interrotto una striscia di otto gare senza vittorie in Champions League, battendo il Malmö per 4-0 a San Pietroburgo e andando in gol con quattro giocatori diversi, mentre la Juventus si è imposta 1-0 a Torino contro il Chelsea con una rete di Federico Chiesa. I bianconeri sono a punteggio pieno grazie al 3-0 alla prima giornata a Malmö, mentre lo Zenit ha tre punti perché aveva esordito perdendo 1-0 sul campo del Chelsea. L’Unico precedente tra le due squadre risale al 2008/09, stagione di esordio dello Zenit nella fase a gironi di UEFA Champions ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021)San Pietroburgo entus si affrontano questa sera alle 21 alla Gazprom Arena, stadio che ospiterà la finale della competizione. Le due squadre arrivano da due vittorie alla seconda giornata del Gruppo H. Loha interrotto una striscia di otto gare senza vittorie in Champions League, battendo il Malmö per 4-0 a San Pietroburgo e andando in gol con quattro giocatori diversi, mentre lantus si è imposta 1-0 a Torino contro il Chelsea con una rete di Federico Chiesa. I bianconeri sono a punteggio pieno grazie al 3-0 alla prima giornata a Malmö, mentre loha tre punti perché aveva esordito perdendo 1-0 sul campo del Chelsea. L’precedente tra le due squadre risale al 2008/09, stagione di esordio dellonella fase a gironi di UEFA Champions ...

