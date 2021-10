Incredibile impresa a Canicattì, para due rigori... in 30 secondi! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Succede di tutto tra il 34' e il 35': il portiere Alessandro Mortillaro del C. U. S Palermo é riuscito a parare ben due calci di rigore all'attaccante del Canicattì Calcio, il tutto in pochissimi ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Succede di tutto tra il 34' e il 35': il portiere Alessandro Mortillaro del C. U. S Palermo é riuscito are ben due calci di rigore all'attaccante delCalcio, il tutto in pochissimi ...

Advertising

milan_corner : @ildumba @_talebanikov Se facciamo una mezza impresa secondo me ci da un boost incredibile, molto più che uscire - unruly2021 : Fare sembrate Enrichetto Letta un gigante della politica è un’impresa davvero incredibile del duo Salvini-Meloni. C… - Raiiko : @jkdanielss Started from the bottom e il commento ha fatto l’impresa incredibile di finire peggio boh - suzukimaruti : @Andre_Dalma Se ripenso a quegli anni, alla juve già in piena Calciopoli, tra doping, mercato truccato e favori arb… - g_zerbato : RT @DiarioEconomic0: @LaStampa Onore al coraggio. Il sistema bancario voluto dalla BCE per l’Italia è palesemente in antitesi con il nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile impresa La maestra ravennate compie la nuova impresa e conquista il Guinness world record RavennaToday La zanzara coreana è arrivata nel Nord Italia: quali i rischi Potrebbe essere il motivo per cui, nonostante l'autunno, le zanzare imperversano al Settentrione. Quali sono i rischi della zanzara coreana al Nord Italia.

Il Bandolo della matassa- Cosa chiedono le imprese per una vera e duratura ripartenza? Quali sono le difficolta' incontrate dalle aziende in questa fase di ripartenza del Paese? Cuneo fiscale, costo dell'energia, sicurezza e salute sul lavoro in tempi di covid e greenpass. Ne hanno disc ...

Potrebbe essere il motivo per cui, nonostante l'autunno, le zanzare imperversano al Settentrione. Quali sono i rischi della zanzara coreana al Nord Italia.Quali sono le difficolta' incontrate dalle aziende in questa fase di ripartenza del Paese? Cuneo fiscale, costo dell'energia, sicurezza e salute sul lavoro in tempi di covid e greenpass. Ne hanno disc ...