Incidente Arabia, parla un ballerino sopravvissuto: "5 ore al buio in una fossa. Sono stato con chi non ce l'ha fatta fino all'ultimo"

Sono tre i ballerini italiani che hanno perso la vita in un Incidente d'auto avvenuto sabato 16 ottobre nel deserto intorno a Riyad, capitale dell'Arabia Saudita. Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria Trani), Nicolas Esposto, 28 anni, di San Giovanni Gemini (Agrigento) e Giampiero Giarri, 32enne di Tivoli (Roma). Si trovavano nel Paese arabo per esibirsi in tournèe con la loro compagnia, composta da dieci danzatori, tutti italiani. E uno dei sopravvissuti, Luigi Allocca, ha deciso di postare su Instagram il racconto di quello che ha provato e di quello che vive adesso: "Amici, colleghi, familiari, non trovo ancora le parole adatte e la forza necessaria per descrivere questo incubo. So quanta importanza ha questo post che sto scrivendo. So che mi leggerà tanta gente. So che la mia dichiarazione è ..."

