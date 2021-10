GF Vip: primo bacio tra Miriana e Nicola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella serata di ieri c’è stato il primo vero bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu nella casa del Grande Fratello Vip. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha preparato una cena a luna di candela per la showgirl nella Love Boat, dove i due si sono avvicinati molto. Miriana, però, ha chiesto di mantenere il segreto su quanto accaduto: “Non lo diciamo”. primo bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani, che ha confessato di essersi innamorato della showgirl, di 17 anni più grande di lui, sta cercando di conquistarla con grande romanticismo. Ieri sera, in particolare, Nicola ha organizzato una bellissima cena a lume di candela nella Love Boat accanto alla casa del GF Vip. Dopo cena, ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella serata di ieri c’è stato ilverotraTrevisan ePisu nella casa del Grande Fratello Vip. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha preparato una cena a luna di candela per la showgirl nella Love Boat, dove i due si sono avvicinati molto., però, ha chiesto di mantenere il segreto su quanto accaduto: “Non lo diciamo”.traTrevisan ePisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani, che ha confessato di essersi innamorato della showgirl, di 17 anni più grande di lui, sta cercando di conquistarla con grande romanticismo. Ieri sera, in particolare,ha organizzato una bellissima cena a lume di candela nella Love Boat accanto alla casa del GF Vip. Dopo cena, ...

