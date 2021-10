Gazzetta: per Roma-Napoli venduti 40mila biglietti, si punta ai 50mila spettatori (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ritorno di Spalletti, la Roma di Mourinho, la speranza di battere la capolista e fermare il tecnico che è stato avversato non poco. Questo e forse altro sta attirando tanti sostenitori giallorossi al botteghino per la partita di domenica prossima alle 18. Scrive la Gazzetta: Nonostante sia solo mercoledì, domenica per il match col Napoli all’Olimpico sono stati venduti già 41.000 spettatori, di cui 20.000 abbonati. Entrambe le cifre, però, sono destinate a crescere per avvicinarsi ai 50.000, nonostante già ora il totale rappresenti il più alto delle ultime quattro stagioni per questa sfida. A Roma c’è molto entusiasmo, scrive la Gazza, nonostante lo scorso anno la squadra di Fonseca avesse due punti in più (tre se consideriamo che il punto a Verona fu tolto per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ritorno di Spalletti, ladi Mourinho, la speranza di battere la capolista e fermare il tecnico che è stato avversato non poco. Questo e forse altro sta attirando tanti sostenitori giallorossi al botteghino per la partita di domenica prossima alle 18. Scrive la: Nonostante sia solo mercoledì, domenica per il match colall’Olimpico sono statigià 41.000, di cui 20.000 abbonati. Entrambe le cifre, però, sono destinate a crescere per avvicinarsi ai 50.000, nonostante già ora il totale rappresenti il più alto delle ultime quattro stagioni per questa sfida. Ac’è molto entusiasmo, scrive la Gazza, nonostante lo scorso anno la squadra di Fonseca avesse due punti in più (tre se consideriamo che il punto a Verona fu tolto per ...

