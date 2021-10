Fiorentina vs Cagliari: sconfitte, vittorie e precedenti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A contro il Cagliari e non è mai arrivata a quattro di fila contro i sardi: è lo stesso numero di clean sheet ottenuti dai viola nelle precedenti 13 partite contro i rossoblu nel massimo campionato (20 gol subiti). Dopo aver vinto ben 16 gare interne consecutive contro il Cagliari in Serie A tra il 1982 e il 2010, la Fiorentina ha ottenuto solamente tre successi nelle ultime nove sfide casalinghe contro i sardi nel massimo campionato, con quattro pareggi e due successi rossoblù a completare. La Fiorentina è una delle tre squadre, al pari di Napoli e Roma, a non aver ancora pareggiato un match di questa Serie A: i Viola hanno perso tre delle ultime quattro giornate di campionato (1V) e in questo parziale ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A contro ile non è mai arrivata a quattro di fila contro i sardi: è lo stesso numero di clean sheet ottenuti dai viola nelle13 partite contro i rossoblu nel massimo campionato (20 gol subiti). Dopo aver vinto ben 16 gare interne consecutive contro ilin Serie A tra il 1982 e il 2010, laha ottenuto solamente tre successi nelle ultime nove sfide casalinghe contro i sardi nel massimo campionato, con quattro pareggi e due successi rossoblù a completare. Laè una delle tre squadre, al pari di Napoli e Roma, a non aver ancora pareggiato un match di questa Serie A: i Viola hanno perso tre delle ultime quattro giornate di campionato (1V) e in questo parziale ...

Calcio_Casteddu : ?? La designazione per #FiorentinaCagliari ? Fischietto romagnolo per domenica ?? Ecco chi sono gli altri componenti - violanews : #Fiorentina-#Cagliari, arbitrerà un altro “carneade”: la designazione - SilvestriP : Il falconiere della Lazio fa il saluto romano all’Olimpico: sospeso. E dalla tribuna urlano: “Duce, Duce” (Video)… - CagliariNews24 : Arbitro Fiorentina Cagliari: ecco chi dirigerà il match del Franchi - maggiamo : RT @ansacalciosport: Cagliari: lesione a legamento collaterale per Dalbert. Subito via al recupero, ma salterà la sfida contro la Fiorentin… -