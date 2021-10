Falconiere della Lazio fa il saluto romano e inneggia al Duce all’Olimpico. La comunità ebraica: “Via i fascisti dagli stadi” | VIDEO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Falconiere della Lazio fa il saluto romano e inneggia al Duce allo stadio È diventato virale sul web un VIDEO che mostra il Falconiere dell’aquila della Lazio mentre fa il saluto romano e inneggia al Duce allo stadio Olimpico di Roma, al termine del match Lazio-Inter che si è disputato lo scorso 16 ottobre. Un filmato che non è passato inosservato e che ha ovviamente scatenato numerose polemiche con l’addestratore che è stato immediatamente sospeso dalla società. Tutto risale al 16 ottobre scorso quando Juan Bernabè, 51enne spagnolo che dal 2010 ricopre il ruolo di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilfa ilalalloo È diventato virale sul web unche mostra ildell’aquilamentre fa ilalalloo Olimpico di Roma, al termine del match-Inter che si è disputato lo scorso 16 ottobre. Un filmato che non è passato inosservato e che ha ovviamente scatenato numerose polemiche con l’addestratore che è stato immediatamente sospeso dalla società. Tutto risale al 16 ottobre scorso quando Juan Bernabè, 51enne spagnolo che dal 2010 ricopre il ruolo di ...

