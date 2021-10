Advertising

DividendProfit : Falck Renewables: maggioranza ceduta a fondo Iif – Economia - fisco24_info : Falck Renewables: maggioranza ceduta a fondo Iif: Seguirà un'Offerta pubblica di acquisto obbligatoria - mabogu14 : RT @falckrenewables: ??Falck Renewables inserita nell’indice MIB ESG @euronext @BorsaItalianaIT grazie a performance #ESG. Dopo aver ottenu… - falckrenewables : ??Falck Renewables inserita nell’indice MIB ESG @euronext @BorsaItalianaIT grazie a performance #ESG. Dopo aver ott… - Qualenergiait : Al via la realizzazione del parco agrivoltaico di Landolina a Scicli da 9,7 MW su 22 ettari. Avviata la campagna di… -

Ultime Notizie dalla rete : Falck Renewables

ANSA Nuova Europa

e IIF hanno sottoscritto un accordo per l'acquisto da parte di IIF dell'intera partecipazione detenuta dainpari a circa il 60 per cento del capitale sociale di. IIF è un investitore di lungo termine in infrastrutture e attivi collegati, con particolare interesse in ...ha raggiunto un accordo con Infrastructure Investments Fund (Iif), veicolo di investimento di cui J. P. Morgan Investment Management è advisor, per l'acquisto della partecipazione ...Falck e IIF hanno sottoscritto un accordo per l’acquisto da parte di IIF dell’intera partecipazione detenuta da Falck in Falck Renewables pari ...Falck Renewables ha raggiunto un accordo con Infrastructure Investments Fund (Iif), veicolo di investimento di cui J.P. (ANSA) ...