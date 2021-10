“Facebook cambierà nome”, una mossa per aprirsi a nuove tecnologie e nascondere i problemi con gli organi regolatori: l’inchiesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A quasi 18 anni dalla sua fondazione, anche Facebook ha deciso di rifarsi il look. Così, secondo quanto riporta il sito The Verge, la società è pronta a cambiare nome e a individuarne uno nuovo che si concentri sul metaverso, la piattaforma tecnologica del futuro per cui sta investendo anche in Europa. La decisione nasce dall’idea di costruire un’immagine incentrata anche su altri prodotti come Instagram, WhatsApp e Oculus, replicando una mossa già fatta da Google nel 2015, quando è nata la holding Alphabet che comprende le varie anime della società. Ma dietro alla scelta di Mark Zuckerberg e dei vertici del popolare social network, si legge, c’è anche la volontà di rinnovare la propria immagine in seguito ai recenti problemi con regolatori e legislatori per le sue pratiche commerciali. La decisione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A quasi 18 anni dalla sua fondazione, ancheha deciso di rifarsi il look. Così, secondo quanto riporta il sito The Verge, la società è pronta a cambiaree a individuarne uno nuovo che si concentri sul metaverso, la piattaforma tecnologica del futuro per cui sta investendo anche in Europa. La decisione nasce dall’idea di costruire un’immagine incentrata anche su altri prodotti come Instagram, WhatsApp e Oculus, replicando unagià fatta da Google nel 2015, quando è nata la holding Alphabet che comprende le varie anime della società. Ma dietro alla scelta di Mark Zuckerberg e dei vertici del popolare social network, si legge, c’è anche la volontà di rinnovare la propria immagine in seguito ai recenticone legislatori per le sue pratiche commerciali. La decisione, ...

Advertising

MaraPaone : #Zuckerberg annuncia che #Facebook cambierà nome. Visti certi post e contenuti si potrebbe chiamare #FAKEBOOK. - Lorenzoelgi : Non ho capito, ma quindi #Facebook cambierà nome? - AleTiferet : Se volete godervi in diretta l'avvenimento che cambierà le sorti della nazione, ecco il link:… - stefmonzo : Facebook il 28 Ottobre probabilmente cambierà nome. Si pensa anche a #forzaondulatoria come nuovo brand. - danybus1 : @suzukimaruti Il social network si chiamerà sempre Facebook. La società che lo gestisce insieme ad altri social net… -