Covid: Draghi, 'serve coordinamento Ue sul green pass' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Ci sono 16 Stati a cui è riconosciuta l'estensione del green pass, per altri è in corso di analisi. C'è molto lavoro del ministero della Salute per accordi ad hoc. Se si riuscisse ad avere un coordinamento europeo su questo sarebbe sicuramente meglio, ne parlerò al Consiglio". Lo ha detto Mario Draghi nella replica alla Camera. "Dal decreto con l'estensione" del green pass "nei luoghi di lavoro le prime dosi di vaccino sono cresciute del 46% rispetto al trend atteso", ha spiegato tra l'altro il premier. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Ci sono 16 Stati a cui è riconosciuta l'estensione del, per altri è in corso di analisi. C'è molto lavoro del ministero della Salute per accordi ad hoc. Se si riuscisse ad avere uneuropeo su questo sarebbe sicuramente meglio, ne parlerò al Consiglio". Lo ha detto Marionella replica alla Camera. "Dal decreto con l'estensione" del"nei luoghi di lavoro le prime dosi di vaccino sono cresciute del 46% rispetto al trend atteso", ha spiegato tra l'altro il premier.

