Cina | banca centrale lascia tassi invariati

La People's Bank of China (PboC) ha lasciato invariati i tassi di finanziamento loan prime rate (LPR) a un anno e, a cinque anni, rispettivamente al 3,85% e al 4,65%. Si tratta di una decisione attesa. E' il 18esimo mese consecutivo che i tassi rimangono invariati.