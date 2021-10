Attacco hacker alla Siae, chiesto riscatto in bitcoin: 60 giga di dati riservati degli artisti iscritti pubblicati sul dark web (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Siae vittima di un Attacco hacker. Si sarebbe trattato di un ransomware che ha paralizzato il sistema informatico della Società italiana degli autori ed editori: gli hacker si sono impossessati di documenti riservati e hanno già pubblicato circa 60 giga di dati degli iscritti sul dark web. È stato chiesto un riscatto in bitcoin, che la Siae non ha intenzione di pagare. La polizia postale e il garante della privacy sono stati già informati dell’accaduto. Secondo quanto riferisce l’Agi, la Società ha assicurato di aver intrapreso tutte le azioni a loro tutela. Sono stati informati dell’Attacco la Polizia Postale e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lavittima di un. Si sarebbe trattato di un ransomware che ha paralizzato il sistema informatico della Società italianaautori ed editori: glisi sono impossessati di documentie hanno già pubblicato circa 60disulweb. È statounin, che lanon ha intenzione di pagare. La polizia postale e il garante della privacy sono stati già informati dell’accaduto. Secondo quanto riferisce l’Agi, la Società ha assicurato di aver intrapreso tutte le azioni a loro tutela. Sono stati informati dell’la Polizia Postale e il ...

