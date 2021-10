William e Harry, sempre più diversi (gli ultimi eventi live lo confermano) (Di martedì 19 ottobre 2021) Da una parte la «sobrietà royal» che ha sfoggiato l’erede al trono agli Earthshot Awards, dall’altra «il trattamento da rockstar» ricevuto dal fratello minore al Global Citizen live: i duchi non erano mai stati così distanti, nelle vite che conducono e negli atteggiamenti. Con al fianco due donne agli antipodi Leggi su vanityfair (Di martedì 19 ottobre 2021) Da una parte la «sobrietà royal» che ha sfoggiato l’erede al trono agli Earthshot Awards, dall’altra «il trattamento da rockstar» ricevuto dal fratello minore al Global Citizen: i duchi non erano mai stati così distanti, nelle vite che conducono e negli atteggiamenti. Con al fianco due donne agli antipodi

Advertising

infoitcultura : William e Harry, sempre più diversi (gli ultimi eventi live lo confermano) - VanityFairIt : Da una parte la «sobrietà royal» che ha sfoggiato l’erede al trono, dall’altra «il trattamento da rockstar» ricevut… - twogh0stx : @dearpatience___ oddio sai chiarirmi chi è lewis e chi è william? william sarebbe louis e lewis harry o è il contrario? - s7r0nz0 : @scetticosututto @Gle_92 Pensa al fatto che, anche se per un piccolissimo lasso di tempo, ha vissuto bellissimi mom… - laviniaorefici : Per i britannici William è più popolare di Carlo per la successione al trono. Non hanno dubbi quando si tratta di s… -