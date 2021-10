Vieri è convinto | È una squadra di qualità | vedrete dove saranno tra qualche mese

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 ottobre 2021) Bobonel corso della BoboTv in diretta su Twitch, ha elogiato ladi Josè Mourinho,del suo potenziale. FOTO: imago "La Roma ha dominato e giocato proprio bene, lasciando alla Juve solocontropiede. Mi è piaciuta tantissimo, complimenti a Mourinho. Ha giocato bene, con gente di, aggredendo alta e facendo davvero un bel gioco. La palla non è entrata solo per sfortuna, all'ottantesimo correvano come matti. Tra 3-4 mesi". Secondo l'ex calciatore, quindi, la Roma è una valida contendente per la vittoria della Serie A di quest'anno.