Un posto al sole: Alberto e Claudia sono in guerra (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata di oggi di Un posto al sole, Alberto e Claudia avranno un forte scontro a causa del battesimo di Federico Alberto e Clara litigano per il battesimo di FedericoUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. La soap opera anche oggi va in onda con un entusiasmante appuntamento e le anticipazioni come sempre svelano clamorosi colpi di scena. Dopo una breve tregua, tra Alberto e Claudia ci sarà un nuovo scontro, per via del battesimo di Federico. La coppia sarà in disaccordo sulla scelta della madrina e questo porterà nuovi scontri tra i due. Intanto, Niko è sempre più preoccupato per suo padre e per il risveglio dal coma di Susanna. Jimmy, infine, finalmente troverà il coraggio di dichiarare il suo ... Leggi su formatonews (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata di oggi di Unalavranno un forte scontro a causa del battesimo di Federicoe Clara litigano per il battesimo di FedericoUna nuova puntata attende i fan di Unal. La soap opera anche oggi va in onda con un entusiasmante appuntamento e le anticipazioni come sempre svelano clamorosi colpi di scena. Dopo una breve tregua, traci sarà un nuovo scontro, per via del battesimo di Federico. La coppia sarà in disaccordo sulla scelta della madrina e questo porterà nuovi scontri tra i due. Intanto, Niko è sempre più preoccupato per suo padre e per il risveglio dal coma di Susanna. Jimmy, infine, finalmente troverà il coraggio di dichiarare il suo ...

Advertising

marope__ : RT @MarioManca: #Upas e l'assurda ipotesi del cambio di orario - RadioSoap2 : RT @nicolasavoia: #AscoltiTv soap 18/10 ??#twittamiBeautiful 2.411.000 17,20% ??#UnaVita 2.317.000 17,04% ??#IlParadisodelleSignore 1.694.0… - nicolasavoia : #AscoltiTv soap 18/10 ??#twittamiBeautiful 2.411.000 17,20% ??#UnaVita 2.317.000 17,04% ??#IlParadisodelleSignore 1… - antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni. Il sito Dagospia riporta la notizia di un cambio di fascia oraria per la soap: si… - lareginarosy : @Soraya31653571 Buongiorno eccomi di nuovo per augurarti una bellissima giornata di sole è tanto affetto come stai… -