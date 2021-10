Tutta colpa della fata Morgana: dove è girato il film in onda su Rai 1 (Di martedì 19 ottobre 2021) In onda su Rai 1 martedì 19 ottobre “Tutta colpa della fata Morgana”, con Nicole Grimaudo e Davide Iacopini. Il film è stato girato in splendide località del Sud Italia, ecco tutti i dettagli. Debutta in prima visione su Rai 1 martedì 19 ottobre alle 21,30 il film tv “Tutta colpa della fata Morgana”, nuovo appuntamento del ciclo di commedie romantiche intitolato “Purché finisca bene”. La pellicola è prodotta da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction ed è diretta dal regista e sceneggiatore Matteo Oleotto. Nicole Grimaudo e Davide IacopiniA vestire i panni dei protagonisti sono gli attori Nicole Grimaudo e Davide Iacopini. ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 ottobre 2021) Insu Rai 1 martedì 19 ottobre “”, con Nicole Grimaudo e Davide Iacopini. Ilè statoin splendide località del Sud Italia, ecco tutti i dettagli. Debutta in prima visione su Rai 1 martedì 19 ottobre alle 21,30 iltv “”, nuovo appuntamento del ciclo di commedie romantiche intitolato “Purché finisca bene”. La pellicola è prodotta da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction ed è diretta dal regista e sceneggiatore Matteo Oleotto. Nicole Grimaudo e Davide IacopiniA vestire i panni dei protagonisti sono gli attori Nicole Grimaudo e Davide Iacopini. ...

