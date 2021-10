Trieste, prosegue protesta no Green pass nella zona del porto: presidio in piazza. DIRETTA (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non si ferma la protesta dei “no Green pass” a Trieste, dopo un lunedì caratterizzato dai disordini in seguito allo sgombero del varco 4 del porto. Cresce il numero di manifestanti che stazionano in queste ore in piazza Unità d'Italia: sono almeno duemila le ppersone sotto il palazzo della Prefettura e a pochi passi da quello del Comune. (FOTO). La manifestazione, secondo fonti della Prefettura, non è autorizzata. La situazione è tranquilla con poliziotti che presidiano la Prefettura e carabinieri che invece vigilano sul palazzo della Regione. Alcuni manifestanti che hanno dormito a terra hanno portato sacchi a pelo e sedie da campeggio. L'operatività del porto continua ad essere garantita attraverso il varco 1 che è regolarmente aperto e, anche quello, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non si ferma ladei “no” a, dopo un lunedì caratterizzato dai disordini in seguito allo sgombero del varco 4 del. Cresce il numero di manifestanti che stazionano in queste ore inUnità d'Italia: sono almeno duemila le ppersone sotto il palazzo della Prefettura e a pochii da quello del Comune. (FOTO). La manifestazione, secondo fonti della Prefettura, non è autorizzata. La situazione è tranquilla con poliziotti che presidiano la Prefettura e carabinieri che invece vigilano sul palazzo della Regione. Alcuni manifestanti che hanno dormito a terra hanno portato sacchi a pelo e sedie da campeggio. L'operatività delcontinua ad essere garantita attraverso il varco 1 che è regolarmente aperto e, anche quello, ...

