Traffico Roma del 19-10-2021 ore 15 | 30

(Di martedì 19 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra centrale del latte e il bivio con la 24 qui anche un incidente a complicare la circolazione seguendo chiude anche tra la diramazioneSud dell’ Appia in carreggiata esterna code a tratti tra via del mare enina si sta in fila in via del Foro Italico tra Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni code per lavori la Flaminia tra Prima porta il centro Rai di Saxa Rubra in direzione centro qui segnalato anche un incidente all’altezza di via valchetta cartoni possibili rallentamenti in via Ostiense a causa di un incidente avvenuto all’altezza di via F dalle 13:30 di oggi chiusa per lavori di potatura viale della Venezia Giulia 3 viale della Serenissima e via Collatina lavori che proseguiranno anche nei ...