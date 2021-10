“Torna a casa, ti prego”. Davide muore a 20 anni sulla strada: la fidanzata ha ascoltato lo schianto in diretta (Di martedì 19 ottobre 2021) In un terribile incidente mortale ha perso la vita il 20enne Davide Adami. È successo nella serata di domenica lungo la strada che collega Pompei e Sant’Antonio Abate. Si è spento ieri pomeriggio. A quanto si apprende il ragazzo era in sella al suo motorino quando si è scontrato con una Fiata Pand. Indossava il casco ma non è stato sufficiente a salvargli la vita. Subito dopo l’incidente è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Nocera. Qui Davide Adami è stato operato. Nel corso della notte è stato sottoposto a diverse operazioni: prima un intervento alla milza, poi al femore, in attesa che l’ematoma di riassorbisse. Ma, purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Una tragedia nella tragedia perché a “seguire” in diretta lo schianto c’è stata la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) In un terribile incidente mortale ha perso la vita il 20enneAdami. È successo nella serata di domenica lungo lache collega Pompei e Sant’Antonio Abate. Si è spento ieri pomeriggio. A quanto si apprende il ragazzo era in sella al suo motorino quando si è scontrato con una Fiata Pand. Indossava il casco ma non è stato sufficiente a salvargli la vita. Subito dopo l’incidente è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Nocera. QuiAdami è stato operato. Nel corso della notte è stato sottoposto a diverse operazioni: prima un intervento alla milza, poi al femore, in attesa che l’ematoma di riassorbisse. Ma, purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Una tragedia nella tragedia perché a “seguire” inloc’è stata la ...

