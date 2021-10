Scherma: Festa per le sette medaglie olimpiche e paralimpiche (Di martedì 19 ottobre 2021) Una Festa per le sette medaglie della Scherma olimpica e paralimpica ai Giochi di Tokyo 2020. Il Playhall di Riccione ha ospitato l’evento che ha voluto celebrare gli atleti azzurri e i loro staff nel corso nel 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, ospitato anche quest’anno dal Comune romagnolo. gm/gtr/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) Unaper ledellaolimpica e paralimpica ai Giochi di Tokyo 2020. Il Playhall di Riccione ha ospitato l’evento che ha voluto celebrare gli atleti azzurri e i loro staff nel corso nel 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, ospitato anche quest’anno dal Comune romagnolo. gm/gtr/mrv su Il Corriere della Città.

Azzi "Nessuna delusione, cambi ct fisiologici, guardiamo avanti" ...quale è stata organizzata anche la festa delle medaglie olimpiche e paralimpiche. "Sull'esito di Tokyo non ho mai avuto una visione negativa. Se parliamo di rammarico per il mancato oro nella scherma ...

Luca Curatoli premiato «La medaglia a squadre è stata la conclusione di un lungo percorso, inizialmente un quadriennio poi divenuto quinquennio». Prende il microfono e si sostituisce scherzosamente ...

