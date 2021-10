Sampdoria | nome a sorpresa per la panchina!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 19 ottobre 2021) L'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina dellasembra essere giunta alla fine. L'allenatore dei blucerchiati si gioca il tutto per tutto nel prossimo match contro lo Spezia, se non dovesse arrivare la vittoria, probabilmente arriverà l'esonero. Al suo posto lapotrebbe prendere Andrea Pirlo! E' quello di Pirlo il nuovoin casa Samp, dopo che l'ex Juventus era stato accostato al Barcellona, ecco che arriva per lui una nuova possibile avventura in Serie A.Pirlo Come detto Pirlo è ilnuovo, ma oltre a lui ci sono molti altri allenatori in lizza per sostituire D'Aversa fra cui: Iachini, Giampaolo, Maran, Di Biagio e Corini. Laattualmente è 17 posto in classifica, con 6 punti in 8 partite.