Presa Diretta 18 ottobre 2021 “Il sassolino nella scarpa” replica in streaming e su Rai 3 (Di martedì 19 ottobre 2021) Presa Diretta replica 18 ottobre in streaming e su Rai ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 19 ottobre 2021)18ine su Rai ...

Advertising

FiorellaMannoia : Guardi Presa Diretta e ti assale un senso di vergogna. Non paga mai nessuno. @Presa_Diretta - RadiocorriereTv : Luci e ombre sull'industria delle calzature a @Presa_Diretta nella pu tata 'Il sassolino nella scarpa'… - RaiTre : Ogni anno nel mondo vengono prodotte 24,3 miliardi di scarpe, 66 milioni di paia al giorno. Ma come mai allora i gr… - GiuliaBachini : @Moonlightshad1 @dl8sandra @Presa_Diretta Scusi, di nuovo, lei lavora in conceria? O parla per dare fiato alla bocc… - ABarolini : RT @FiorellaMannoia: Guardi Presa Diretta e ti assale un senso di vergogna. Non paga mai nessuno. @Presa_Diretta -