Pasqual | “Il segreto del Napoli? E’ bastato cambiare allenatore”

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’ex difensore, Manuel, ha commentato in diretta a TMW Radio, l’ultimo week-end di Serie A che ha visto come grande protagonista ildi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

L'ex difensore, Manuel Pasqual, ha commentato in diretta a TMW Radio, l'ultimo week-end di Serie A che ha visto come grande protagonista il Napoli di ..."La rimonta del Milan dice tanto su quanto si giocheranno il campionato, sono rimasti loro e il Napoli, anche le statistiche lo dicono".