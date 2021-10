Neonazismo, blitz all'alba in tutta Italia: 26 perquisizioni in una vasta operazione Digos (Di martedì 19 ottobre 2021) Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Napoli, su delega del procuratore della Repubblica del capoluogo campano, sta eseguendo perquisizioni domiciliari nei confronti di 26 persone ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 ottobre 2021) Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Napoli, su delega del procuratore della Repubblica del capoluogo campano, sta eseguendodomiciliari nei confronti di 26 persone ...

Advertising

infoitinterno : Neonazismo, blitz all'alba in tutta Italia: 26 perquisizioni in una vasta operazione Digos - menelik40 : RT @mattinodinapoli: Fascismo e neonazismo, blitz a Napoli e in altre città di Italia: 26 indagati - mattinodinapoli : Fascismo e neonazismo, blitz a Napoli e in altre città di Italia: 26 indagati -