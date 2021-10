Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 19 ottobre 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 19 ottobre 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 16, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 40 (112) 8 (67) 58 (65) 75 (59) 6 (56) Cagliari: 45 (101) 40 (87) 85 (66) 88 (65) 71 (64) Firenze: 26 (100) 2 (73) 30 (65) 67 (60) 13 (54) Genova: 49 (89) 14 (87) 86 (69) 35 (57) 55 (57) Milano: 90 (118) 31 (88) 59 (61) 82 (56) 24 (55) Napoli: 78 (81) 8 (77) 23 (77) 69 (74) 47 (68) Palermo: 18 (70) 62 (64) 89 (55) 66 (53) 67 (47) Roma: 5 (63) 8 (63) 53 (53) 23 (50) 86 (49) Torino: 70 (88) 63 (71) 90 ...

Ultime Notizie dalla rete : Lotto Superenalotto

...per evitare qualsiasi tipo di problematica con le ruote delsi decise di comporre la sestina vincente in maniera del tutto autonoma e slegata dalle ruote, estraendo i numeri del...Intanto oggi, martedì 5 ottobre, avverranno anche le estrazioni del Million day , insieme ad un nuovo concorso del: i dati dell'estrazione di sabato 16 ottobre 2021 Sabato 16 ...Il Jackpot di SuperEnalotto vale 97,1 milioni di euro e in palio nell’estrazione di martedì 19 ottobre sarà il più alto al mondo.Ai classici 90 numeri, più il numero SuperStar, si aggiunge al SuperEnalotto una nuova modalità di gioco totalmente gratuita. Si tratta delle ...