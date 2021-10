Ligue 1 10 giornata | tutto quello che è successo

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nel fine settimana appena trascorso del 17 Ottobre 2021 si è disputata in Francia la 10di1. Il Psg continua la sua corsa sola in cima alla classifica anche se ha sofferto prima di concretizzare il vantaggio con l’Angers. Lo Strasburgo vince con risultato tennistico sul Saint Etienne, il Marsiglia strapazza il Lorient mentre il Rennes vince fuori casa. Infine Clermont, Lione, Troyes e Montpellier vincono tutte in casa.1 quartache è1 10: il Psg comanda la classifica Il Psg incontra l’Angers e le cose non vanno subito per il verso giusto, infatti nel primo tempo gli ospiti vanno in vantaggio con Fulgini. Solo nel secondo tempo Pereira e Mbappé su rigore ...

