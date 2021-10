L' Aquila | bimba di 5 anni muore colpita alla testa da una porta da calcio in un campetto I genitori sono di Roma

(Di martedì 19 ottobre 2021) Quello che doveva essere un pomeriggio spensierato e all'aria aperta in famiglia si è trasformato in una tragedia . Ladadel campo sportivo comunale di Rocca di Botte, in provincia dell'...

La porta da calcio del campo sportivo comunale di Rocca di Botte, in provincia dell', è caduta e un grosso pezzo di ferro della struttura portante ha colpito alla testa unadi 5 anni . ...Sul posto sono subito arrivati arrivati i soccorritori ed è partita anche un'eliambulanza dall'ma per la piccola era già troppo tardi. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri ...Tragedia a Rocca di Botte (L'Aquila) dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata travolta da una porta di calcio mentre giocava in un campo sportivo ...La piccola colpita alla testa da un pezzo di ferro in un campo da calcio in disuso a Rocca di Botte nell’Aquilano. La bambina, originaria di Acilia in provincia di Roma, era nel piccolo comune per far ...