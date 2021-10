La Corea del Nord lancia un altro missile balistico

Advertising

VittorioSgarbi : #roma La sceneggiata di sabato (la manifestazione indetta dalla Cgil) è inaccettabile, è contro la par condicio. Gl… - Tg1Rai : Si intitola Squid game, è la serie tv del momento ed è solo l'ultimo dei prodotti culturali che dalla Corea del Sud… - ilpost : La parte vera di “Squid Game” - radio3mondo : La Corea del Nord lancia un missile balistico nelle acque al largo del Giappone - IreneCafarelli : 'Il premier giapponese,Fumio Kishida,ha confermato lancio di due missili balistici da parte della Corea del Nord,e… -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del

Rai News

06.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni femminili, Decima suddivisione: Russia, Slovacchia,Sud - Nessuna copertura tv e/o streaming. 10.00 Ginnastica artistica, Mondiali: ...Un missile non meglio identificato è stato lanciato dallaNord ed è finito in mare al largo della sua costa orientale. Lo hanno riferito fontiComando dello stato maggiore sudcoreano, che non hanno saputo dare altri dettagli segnalando il ...La Corea del Nord ha lanciato "un non meglio identificato proiettile" verso il mar del Giappone. Lo riferisce il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano, riferendo l'ultima di una serie di turb ...19 ottobre 2021 La Corea del Sud ha confermato che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mare del Giappone "nell'ultima provocazione del regime di Kim Jong-u ...