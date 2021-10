Icardi Wanda Nara: storia di una telenovela senza fine e di un calciatore vittima (di se stesso) (Di martedì 19 ottobre 2021) L’infinita e stucchevole vicenda di Icardi e Wanda Nara tiene banco a metà tra gossip e calcio: cambia il destino di Maurito? Parigi è (o almeno lo era fino a qualche giorno fa) la città universale dell’amore, ma non ditelo a Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia più detestata nel mondo del calcio sta scatenando l’inferno come nemmeno Massimo Decimo Meridio. Una telenovela senza soluzione di continuità da tre giorni, tra rotture, presunti riavvicinamenti, investigatori privati e indizi social di vario genere. Il tutto rigorosamente davanti agli occhi del mondo intero, senza la benché minima decenza di mantenere un po’ di riserbo sulle proprie vicissitudini private. Ma d’altronde così va il mondo e milioni di persone assetate di gossip ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’infinita e stucchevole vicenda ditiene banco a metà tra gossip e calcio: cambia il destino di Maurito? Parigi è (o almeno lo era fino a qualche giorno fa) la città universale dell’amore, ma non ditelo a Mauro. La coppia più detestata nel mondo del calcio sta scatenando l’inferno come nemmeno Massimo Decimo Meridio. Unasoluzione di continuità da tre giorni, tra rotture, presunti riavvicinamenti, investigatori privati e indizi social di vario genere. Il tutto rigorosamente davanti agli occhi del mondo intero,la benché minima decenza di mantenere un po’ di riserbo sulle proprie vicissitudini private. Ma d’altronde così va il mondo e milioni di persone assetate di gossip ...

