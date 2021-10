Ibrahimovic: “Il Milan è tornato in Champions dopo tanto tempo. E’ tutta esperienza” (Di martedì 19 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di ‘Mediaset’ dopo il ko sul campo del Porto: “Questa è la peggiore delle ultime tre partite. Quando giochi bene non porti punti a casa, quando giochi male può darsi… ma purtroppo siamo ancora a zero punti e bisogna ricordare che questa squadra torna in Champions dopo tanti anni. Per questo gruppo tornare a giocare queste partite anche in ottica campionato vuol dire fare esperienza”. Quanto credete ancora nella qualificazione?“Mancano tre partite, lo scorso anno abbiamo lottato per questa Champions e finché ci sarà la possibilità lotteremo. Purtroppo oggi abbiamo perso ma resto fiducioso”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Zlatanha parlato ai microfoni di ‘Mediaset’il ko sul campo del Porto: “Questa è la peggiore delle ultime tre partite. Quando giochi bene non porti punti a casa, quando giochi male può darsi… ma purtroppo siamo ancora a zero punti e bisogna ricordare che questa squadra torna intanti anni. Per questo gruppo tornare a giocare queste partite anche in ottica campionato vuol dire fare”. Quanto credete ancora nella qualificazione?“Mancano tre partite, lo scorso anno abbiamo lottato per questae finché ci sarà la possibilità lotteremo. Purtroppo oggi abbiamo perso ma resto fiducioso”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

