I rifiuti, le strade e i trasporti: i primi nodi che dovrà affrontare Gualtieri a Roma. Ma ci sono anche i dossier su Expo, Giubileo e partecipate (Di martedì 19 ottobre 2021) Eletto con oltre il 60 percento delle preferenze, Roberto Gualtieri sarà il nuovo sindaco di Roma. "Oggi festeggiamo, da domani ci mettiamo a lavoro", ha detto in piazza Santi Apostoli ai suoi sostenitori nella sera della vittoria. E adesso di lavoro ad attenderlo, sulla scrivania di Palazzo Senatorio, ce ne sarà in abbondanza. Tre le grandi urgenze: la gestione del ciclo dei rifiuti, la manutenzione stradale e quella della rete dei trasporti. Se per quanto riguarda l'igiene urbana Gualtieri ha già promesso una pulizia straordinaria della città in sei-otto mesi, il tema dello smaltimento dei rifiuti sul lungo periodo appare più complesso. Roma ha bisogno di impianti, per la cui realizzazione ci vogliono – secondo le stime – almeno due anni di tempo. Servono, ...

