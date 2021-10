GF Vip 6, nella notte bomba di Soleil Sorge su Sophie Codegoni: “Io l’ho vista” (Di martedì 19 ottobre 2021) Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: nemmeno a dirlo, anche durante l’undicesima puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha parlato di questo triangolo. Lasciata la fidanzata Greta per avvicinarsi a Sophie Codegoni, l’imprenditore sembra però che stia facendo più fatica del previsto a conquistare la fiducia dell’ex tronista di UeD, che al momento non si sbilancia più di tanto. Sophie ha confidato, infatti, di non volerlo illudere e dunque di voler procedere con cautela. Gianmaria ha poi avuto la possibilità di apprendere in anteprima le dichiarazioni rilasciate da Greta al settimanale Chi: “Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno ai suoi valori: a quello che diceva, a quello ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)e Gianmaria Antinolfi: nemmeno a dirlo, anche durante l’undicesima puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha parlato di questo triangolo. Lasciata la fidanzata Greta per avvicinarsi a, l’imprenditore sembra però che stia facendo più fatica del previsto a conquistare la fiducia dell’ex tronista di UeD, che al momento non si sbilancia più di tanto.ha confidato, infatti, di non volerlo illudere e dunque di voler procedere con cautela. Gianmaria ha poi avuto la possibilità di apprendere in anteprima le dichiarazioni rilasciate da Greta al settimanale Chi: “Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno ai suoi valori: a quello che diceva, a quello ...

Advertising

tuttopuntotv : GF Vip, Katia si scaglia contro Carmen nella notte: “Che cattiveria mi hai fatto” #GFVip6 #GFVip - _wdkymys : RT @idiripitinti: Immunità che hanno fatto scoppiare i fegati nella storia del Grande Fratello Vip olio su tela: #gfvip - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip, #Lulù ha vissuto il dramma: lacrime nella Casa - sette_otto_ : RT @sabbruz: #GFvip @JoSquillo_ continua lo sciopero della fame per Chico Forti Jo Squillo ha mantenuto la parola e continua lo sciopero d… - prive_vip : RT @SaunaLambrate: #pomeriggio SOLO nella sede in ?Via Ponte di Legno 3 ?#Milano @SaunaLambrate 19 ottobre #incontriperadulti #clubprivé… -