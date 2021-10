GF Vip 2021, Ricciarelli contro la Cipriani: «Dà sempre ragione alla Fico». Davide la supporta ma ammette di avere il suo ‘gruppetto’ (Di martedì 19 ottobre 2021) Katia e Davide - US Endemol Shine Continua la guerra di Katia Ricciarelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo lo scontro con Carmen Russo avvenuto ieri sera nel corso dell’undicesima diretta del reality show, la cantante lirica ha deciso infatti di prendersela anche con Francesca Cipriani, accusandole di dare ragione a prescindere, in virtù del gruppetto di cui fa parte, alla “capetta” Raffaella Fico. “E’ un gruppo, non c’è niente da fare. (…) Tu vedi che quando parlano a Raffaella, annuisce sempre Francesca. Ci hai fatto caso? Francesca dice sempre ‘Si si, eh sì ha ragione’. E dico: ‘Ma perché dice sempre così quella?’“ ha fatto sapere Katia a ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 ottobre 2021) Katia e- US Endemol Shine Continua la guerra di Katiaall’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scon Carmen Russo avvenuto ieri sera nel corso dell’undicesima diretta del reality show, la cantante lirica ha deciso infatti di prendersela anche con Francesca, accusandole di darea prescindere, in virtù del gruppetto di cui fa parte,“capetta” Raffaella. “E’ un gruppo, non c’è niente da fare. (…) Tu vedi che quando parlano a Raffaella, annuisceFrancesca. Ci hai fatto caso? Francesca dice‘Si si, eh sì ha’. E dico: ‘Ma perché dicecosì quella?’“ ha fatto sapere Katia a ...

