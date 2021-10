Fondazione Open | chiuse le indagini Renzi | Boschi e Lotti tra gli indagati L’ex premier | «Nessun finanziamento illecito | tutto tracciato»

Leggi su open.online

(Di martedì 19 ottobre 2021) I pm fiorentini hanno concluso lesu, lamediante la quale è stata finanziata l’ascesa di Matteoprima a sindaco di Firenze e poi a presidente del Consiglio. Ledella Procura si chiudono con l’iscrizione nel registro deglidi undici persone e di quattro società. Tra loro compaiono anche Matteo, Lucae Maria Elena. Secondo l’accusa, tra il 2014 e il 2018, i tre avrebbero ricevuto dallapiù di 3 milioni e mezzo di euro per la loro attività politica, da investire dunque nella correnteana. Un movimento di denaro che è in violazione con la normativa sulai partiti. Per ...