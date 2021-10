“È stallo!” | svelate le carte sul prossimo colpo dell’Inter

Leggi su serieanews

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Situazione in fase di stallo”: si scoprono leper l’obiettivo di mercato, problemi in vista per i nerazzurri? Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in tempi di emergenza pandemica, dove bisogna sempre far attenzione alle occasioni che si possono presentare in giro per l’Europa. L’Inter lo sa bene e per questo si guarda Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.