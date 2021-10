Classifica ATP, Jannik Sinner e l’obiettivo top 10. Aliassime nel mirino già ad Anversa. E Thiem… (Di martedì 19 ottobre 2021) Domani, mercoledì 20 ottobre, il tabellone principale del torneo di Anversa 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor belga, vedrà andare in scena i primi quattro ottavi di finale: la testa di serie numero 1, Jannik Sinner, sfiderà Lorenzo Musetti. Nel Ranking ATP Sinner, che lunedì 18 era il numero 13 al mondo, diventerà certamente numero 12 lunedì 25, dato che nessuno dei tennisti che lo seguono può scavalcarlo e lui è già certo di superare lo svizzero Roger Federer. In caso di successo finale ad Anversa, però, Sinner scavalcherebbe anche il canadese Félix Auger-Aliassime. RANKING ATP AL 19 OTTOBRE 2021 1 Novak Djokovi? SRB 11430 2 Daniil Medvedev RUS 9630 3 Stefanos Tsitsipas GRE 7930 4 Alexander ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Domani, mercoledì 20 ottobre, il tabellone principale del torneo di2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor belga, vedrà andare in scena i primi quattro ottavi di finale: la testa di serie numero 1,, sfiderà Lorenzo Musetti. Nel Ranking ATP, che lunedì 18 era il numero 13 al mondo, diventerà certamente numero 12 lunedì 25, dato che nessuno dei tennisti che lo seguono può scavalcarlo e lui è già certo di superare lo svizzero Roger Federer. In caso di successo finale ad, però,scavalcherebbe anche il canadese Félix Auger-. RANKING ATP AL 19 OTTOBRE 2021 1 Novak Djokovi? SRB 11430 2 Daniil Medvedev RUS 9630 3 Stefanos Tsitsipas GRE 7930 4 Alexander ...

