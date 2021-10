Chico Forti scrive al GF dal carcere dopo lo sciopero della fame di Jo Squillo (Di martedì 19 ottobre 2021) “dopo essere stato inondato di messaggi relativi al vostro interessamento è doveroso esprimervi la mia più sincera gratitudine. Tu e Jo siete la mia fenice mediatica”. Così Chico Forti al “Grande Fratello Vip”. L’uomo, detenuto dal 2000 negli Stati Uniti dove sta scontando una condanna all’ergastolo per omicidio, ha scritto un messaggio per Alfonso Signorini e Jo Squillo che si è schierata a sostegno di Chico Forti e ha iniziato, tre giorni fa, lo sciopero della fame. Insieme a Chico anche la Farnesina ha inviato una nota alla produzione del programma che ha provato a sollecitarli dopo lo sciopero della cantautrice. “Continuiamo a perseguire con il massimo impegno ogni ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021) “essere stato inondato di messaggi relativi al vostro interessamento è doveroso esprimervi la mia più sincera gratitudine. Tu e Jo siete la mia fenice mediatica”. Cosìal “Grande Fratello Vip”. L’uomo, detenuto dal 2000 negli Stati Uniti dove sta scontando una condanna all’ergastolo per omicidio, ha scritto un messaggio per Alfonso Signorini e Joche si è schierata a sostegno die ha iniziato, tre giorni fa, lo. Insieme aanche la Farnesina ha inviato una nota alla produzione del programma che ha provato a sollecitarlilocantautrice. “Continuiamo a perseguire con il massimo impegno ogni ...

