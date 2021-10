Chiara Biasi vittima dei ladri: casa svaligiata (Di martedì 19 ottobre 2021) Chiara Biasi, cosa è accaduto all’influencer mentre era fuori con gli amici? La giovane friulana, che vanta tre milioni di follower, è stata derubata e il suo appartamento svaligiato. I ladri sono spariti non prima di portarsi via capi di abbigliamento firmati e rolex. Bottino da migliaia di euro. Vediamo nel dettaglio. Chiara Biasi è stata derubata. I ladri approfittando della sua assenza si sono introdotti nel suo appartamento forzando due finestre e le hanno rubato capi e orologi firmati. L’influencer non ha comunicato nulla sui social. A chiamare le forze dell’ordine un suo amico. Chiara Biasi, le accortezze ”anti-ladro” non sono servite L’influencer da tre milioni di follower era andata fuori a cena con amici. Prima di uscire aveva messo in ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 19 ottobre 2021), cosa è accaduto all’influencer mentre era fuori con gli amici? La giovane friulana, che vanta tre milioni di follower, è stata derubata e il suo appartamento svaligiato. Isono spariti non prima di portarsi via capi di abbigliamento firmati e rolex. Bottino da migliaia di euro. Vediamo nel dettaglio.è stata derubata. Iapprofittando della sua assenza si sono introdotti nel suo appartamento forzando due finestre e le hanno rubato capi e orologi firmati. L’influencer non ha comunicato nulla sui social. A chiamare le forze dell’ordine un suo amico., le accortezze ”anti-ladro” non sono servite L’influencer da tre milioni di follower era andata fuori a cena con amici. Prima di uscire aveva messo in ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Ladri a casa di Chiara Biasi, portati via accessori per migliaia di euro #chiarabiasi - MediasetTgcom24 : Ladri a casa di Chiara Biasi, portati via accessori per migliaia di euro #chiarabiasi - mxrcov : chiara facchetti chiara d’alessandro chiara paradisi chiara nasti chiara biasi chiara ferragni chiari galiazzo chiara iezzi,,, solo leggende - MondoTV241 : L'incubo di Chiara Biasi, svaligiato il suo appartamento #chiarabiasi - ParliamoDiNews : Chiara Biasi ha subito un furto: bottino da migliaia di euro #chiara #biasi #furto #bottino #migliaia #euro -