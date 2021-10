C’è una grossa novità per i fan di Pierpaolo Pretelli: ecco cosa farà dopo Tale e Quale Show (Di martedì 19 ottobre 2021) Quella di Pierpaolo Pretelli è una vera e propria favola. La storia di un ragazzo, semplice e genuino, che dal nulla, da solo e con tanta gavetta è riuscito finalmente a fare ciò che ha sempre sognato, dimostrando tanta empatia e tanto Talento. Il Grande Fratello Vip gli ha permesso di farsi conoscere umanamente, mentre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 ottobre 2021) Quella diè una vera e propria favola. La storia di un ragazzo, semplice e genuino, che dal nulla, da solo e con tanta gavetta è riuscito finalmente a fare ciò che ha sempre sognato, dimostrando tanta empatia e tantonto. Il Grande Fratello Vip gli ha permesso di farsi conoscere umanamente, mentre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

stebellentani : Sul Guardian di oggi una paginetta sul virus (pure zeppa di pubblicità), la 15. Quasi tutta dedicata ai problemi me… - lucianonobili : “Da una parte c’è la sparizione del M5S: ovunque abbia governato i cittadini lo evitano. Dall’altra parte c’è un ri… - chetempochefa : 'Non vaccinarsi perché c'è un farmaco antivirale è come guidare in maniera imprudente perché c'è un'ottima carrozze… - Signor_Chester : @Camillamariani4 Non so se scherzi ma è proprio così. Qui c'è la digos a ogni parola.. Li invece ci si parla. Certo… - deny_md88 : @ilnononano C'è una persona sì -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Mutui prima casa giovani: la garanzia statale per gli under 36 c’è, ma in banca poche offerte Corriere della Sera