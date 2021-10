Bergamasco di 69 anni in cerca di funghi scivola per 40 metri e si ferisce (Di martedì 19 ottobre 2021) Un uomo residente a Bergamo, nato nel 1952, è stato soccorso nella mattinata di oggi, martedì 19 ottobre 2021, nei boschi sopra l’abitato di Talamona (Sondrio), a circa 800 metri di altitudine, nei pressi della chiesa di San Giorgio. Si trovava lì con un amico, erano usciti in cerca di funghi. A un certo punto è scivolato nel bosco, lungo un pendio ripido, per una quarantina di metri. L’attivazione del Soccorso alpino da parte della centrale è arrivata poco dopo le 11. Sono partiti subito sette tecnici della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna; sul posto anche l’automedica, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo la valutazione sanitaria, l’uomo è stato imbarellato e spostato per alcuni metri in un ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021) Un uomo residente a Bergamo, nato nel 1952, è stato soccorso nella mattinata di oggi, martedì 19 ottobre 2021, nei boschi sopra l’abitato di Talamona (Sondrio), a circa 800di altitudine, nei pressi della chiesa di San Giorgio. Si trovava lì con un amico, erano usciti indi. A un certo punto èto nel bosco, lungo un pendio ripido, per una quarantina di. L’attivazione del Soccorso alpino da parte della centrale è arrivata poco dopo le 11. Sono partiti subito sette tecnici della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna; sul posto anche l’automedica, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo la valutazione sanitaria, l’uomo è stato imbarellato e spostato per alcuniin un ...

Advertising

milco1066 : @mirkosavona Io sono bergamasco. Nel marzo e aprile 2020 le sirene delle ambulanze erano ossessive. Morti su morti… - pippopi63206921 : RT @mywifeluna: 1 Parte??5 anni fa ho adottato un Pastore Bergamasco da un associazione la sua ex padrona lo picchiava e bruciato??L ho cur… - mywifeluna : 1 Parte??5 anni fa ho adottato un Pastore Bergamasco da un associazione la sua ex padrona lo picchiava e bruciato??… - ruben_sannino : @BasadLombard @LaMerlettaia @granlombard @KlausApfel99 @Primahyadum e ci credo doppo 400 anni stanziati nel bergama… - NomeTrovato : @Massy1966 @carbonandre Se sai come funziona l'ISTAT non è difficile da capire eh. Le persone morte durante il 2020… -