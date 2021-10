Antonio Conte approfitta dell’imminente esonero e torna in panchina: ci siamo! (Di martedì 19 ottobre 2021) Antonio Conte ritorna in panchina. La scelta del tecnico leccese ha sorpreso tutti. Bello, onesto e scapolo. Non è il titolo di un nuovo film che uscirà al cinema, ma solo lo stato attuale di Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter, dopo aver vinto lo scudetto con i nerazzurri è l’oggetto dei desideri di diversi club L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 ottobre 2021)riin. La scelta del tecnico leccese ha sorpreso tutti. Bello, onesto e scapolo. Non è il titolo di un nuovo film che uscirà al cinema, ma solo lo stato attuale di. L’ex allenatore dell’Inter, dopo aver vinto lo scudetto con i nerazzurri è l’oggetto dei desideri di diversi club L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

emmeesse28 : @Smgii1908 Mi tatuo Antonio Conte - MicioMicione85 : RT @AntonioCorsa: Antonio Conte ha 90 vittorie totali nella Juventus di cui 23 per 1-0 (25,5%). - almagrhii : RT @AntonioCorsa: Antonio Conte ha 90 vittorie totali nella Juventus di cui 23 per 1-0 (25,5%). - CaporaleG : RT @AntonioCorsa: Antonio Conte ha 90 vittorie totali nella Juventus di cui 23 per 1-0 (25,5%). - fcardaropoli6 : RT @AntonioCorsa: Antonio Conte ha 90 vittorie totali nella Juventus di cui 23 per 1-0 (25,5%). -